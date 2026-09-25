В Петербурге суд поместил под домашний арест девочку за поджог двух автозаправок

Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 14-летней Арины. Её обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), сообщили Накануне.RU в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, 23 сентября 2026 года девушка, имея умысел на поджог, устрашающий население и создающий опасность гибели людей, в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений, облила и подожгла АЗС на улице Парашютной. После этого она подожгла ещё одну автозаправочную станцию.

24 сентября 2026 года несовершеннолетнюю задержали и предъявили ей обвинение.

В ходе заседания Арина пояснила, что действовала под влиянием угроз и обмана, считая, что помогает правоохранительным органам в предотвращении финансирования Украины. По информации СК, девочка получала указания от молодого человека, с которым ранее познакомилась в чат-боте "Дайвинчик" в Telegram.

Суд отказал следствию в заключении под стражу и избрал обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста — до 24 ноября 2026 года.