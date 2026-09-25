Юрий Бурлачко сообщил, что в повестке ближайшей сессии ЗСК будут вопросы целевого использования земельных участков

"Вопросы целевого использования земельных участков всегда находились в фокусе внимания краевых властей, что вполне логично, поскольку все они в совокупности составляют главное богатство Кубани и ее экономическое ядро. Поэтому без обсуждения связанной с этим проблематики не обходится практически ни одно пленарное заседание ЗСК", - сообщил в своем канале в МАХ председатель Кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Он пояснил, что рассматриваться вопрос будет и на ближайшей сессии.

Председатель ЗСК подчеркнул, что тема распределения земельных ресурсов под разные виды деятельности со временем не только не теряет своей актуальности, а наоборот, становится все острее. Особенно с учетом того, что от наличия необходимых площадей напрямую зависит решение задач по выполнению отдельных социальных обязательств, строительству и реализации инфраструктурных проектов.

"Земля под эти цели у края есть. Резервы, в частности, можно найти в зонах подтопления. Но использовать их для строительства и освоения участков в целях такового, в том числе и в зонах затопления, сейчас нельзя, поскольку соответствующий запрет установлен вступившим в силу в августе нынешнего года Федеральным законом", - отметил Юрий Бурлачко.

Поэтому спикер регионального парламента считает, что разделение правового регулирования вопросов строительства в зонах затопления и подтопления, освоения расположенных там участков, позволило бы субъектам РФ преодолеть дефицит земель для достижения целей, не связанных исключительно с развитием базовых для региона сегментов экономики

"В зонах подтопления мы, в частности, предлагаем предусмотреть возможность возведения и реконструкции объектов капстроя при условии разработки и выполнения всех положенных мероприятий по их защите от негативного воздействия вод, водоотведению. Соответствующее предложение мы отразили в проекте обращения к председателю Правительства России Михаилу Владимировичу Мишустину, которое как раз и рассмотрим на предстоящем пленарном заседании", - добавил председатель ЗСК.

И подчеркнул, что необходимость подготовки этого документа продиктована потребностями развития Краснодарского края и многочисленными обращениями жителей Кубани по вопросу разъяснения порядка правоприменения вступившего в силу Федерального закона.