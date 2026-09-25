На закрытии мотосезона в Екатеринбурге проедут более тысячи мотоциклистов

В эту субботу, 26 сентября, в Екатеринбурге состоится региональное закрытие мотосезона.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, событие пройдет в спортивном квартале "Архангел Михаил" и начнется в 11 часов. Гостей ждет выставка транспорта, на которой ведомство представит патрульную технику: автомобили и мотоциклы ДПС. Свою технику покажут и мотосообщества Среднего Урала, а также гости из других регионов.

Автоинспекторы с представителями мотосообществ проведут викторину по правилам дорожного движения и разъяснят, как правильно вести себя на дороге в межсезонье и к чему готовиться в новом сезоне. Победители получат подарки, которые сделают их заметнее на дороге.

В 15:00 стартует колонна, в которой проедут более тысячи мотоциклистов. Маршрут: ул. Архангела Михаила, 9 – ул. Светлореченская – Объездная дорога – ул. Московская – пр. Ленина – ул. Восточная – ул. Ткачей – ул. Машинная – ул. Луганская – Объездная дорога – ул. Архангела Михаила.

Сопровождение обеспечат экипажи Госавтоинспекции Свердловской области.

"На период прохождения колонны возможны кратковременные ограничения движения на отдельных участках маршрута. Движение будут открывать сразу после проезда колонны. Призываем участников дорожного движения учитывать это при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - добавили в ведомстве.