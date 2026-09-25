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Происшествия Ленинградская область
Фото: Накануне.RU

45 жертв и 45 томов: суд рассмотрит дело продавцов суррогатного алкоголя

В Ленинградской области суд рассмотрит дело против пятерых членов организованной преступной группы - их считают причастными к гибели 45 человек от отравлений суррогатным алкоголем. По данным Следственного комитета России, в прошлом году группу создал неоднократно судимый за мошенничество житель Петербурга, к нему присоединились еще четыре человека. Участники ОПГ хранили на складах изъятую или конфискованную спиртосодержащую продукцию, а с мая по сентябрь начали продавать опасный алкоголь - в нем выявили критическое содержание метанола.

Преступники успели реализовать более 20 тысяч литров суррогата и выручить свыше 6,5 млн рублей. Объём материалов уголовного дела составил 45 томов. Фигурантам вменяют ст. 33 и 238 УК РФ - в зависимости от роли в преступном бизнесе; все они остаются под арестом. Потерпевшими признали 40 человек.

Массовые отравления зафиксировали в сентябре - октябре прошлого года: первые случаи появились в Сланцевском районе, позже сообщения поступили из Волосовского района. Следователи завершили расследование и передали материалы в суд.

Ранее в Туве два человека погибли и еще двое оказались в больнице в тяжелом состоянии после отравления неизвестным алкоголем: по предварительным данным, все четверо накануне выпили напиток, купленный вечером.

Теги: суд, алкоголь, продажа


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