Свято-Николаевскому монастырю в Верхотурье могут присвоить статус Лавры

Свято-Николаевскому монастырю в Верхотурье может быть присвоен статус Лавры, подчеркивающий важное духовное и историческое значение обители. О такой инициативе губернатора Свердловской области Дениса Паслера рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

"Очень позитивно отношусь к тому, как губернатор нашего региона и его команда относятся к Верхотурью. Денис Владимирович [Паслер] призывает к тому, чтобы придать статус Лавры Верхотурскому монастырю, чтобы приподнять до уровня Троице-Сергиевой Лавры. Но к этим словам и призывам он тут же собрал неравнодушных людей и попросил их взять по 1-2 объекта", - сообщил митрополит.

По его словам, сегодня статус Лавры еще не присвоен, а работы по возрождению обители начались.

"Мы видим, что Игуменский корпус уже покрыт новой крышей, сейчас ведутся штукатурные работы. Сделан проект и инженеры начинают заниматься главным куполом, который находится в аварийном состоянии. Порядка десятка объектов в Верхотурье уже принято в работу", - сказал владыка.

Он также добавил, что вскоре собирается поднять этот вопрос (о статусе Лавры, - прим. ред.) на встрече с патриархом Кириллом. Решение, вероятно, будет принято как раз к завершению работ по восстановлению памятников-объектов монастыря.