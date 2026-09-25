В Сибири ликвидируют медведя, неоднократно выходившего к отелю

На Байкале ликвидируют медведя, который неоднократно появлялся вблизи отеля.

Молодой медведь, неоднократно замеченный в посёлке Листвянка возле крупного отеля, судя по всему, окончательно потерял страх перед человеком: отпугивание не помогло. Поэтому его предстоит ликвидировать, заявили в объединенной дирекции четырёх особо охраняемых природных территорий федерального значения "Заповедное Прибайкалье".

Ранее в Красноярском крае завели дело о халатности после того, как медведь убил шестерых человек в Енисейском, Сосновоборском и Ермаковском округах: следствие считает, что минприроды должно было следить за численностью медведей и вовремя ее регулировать, но популяция выросла в два с половиной раза - до 26 тысяч особей, а на жалобы жителей из 15 районов и городов (включая Красноярск, Железногорск и Зеленогорск) чиновники не отреагировали.

Между тем, медведи начали выходить к жилым районам уже во всех регионах Сибири, последним этот список пополнила Омская область. От нападения медведей за последние месяцы в России погибло 17 человек. Самое большое число зафиксировано в Красноярском крае: здесь умерли шесть человек. По три человека погибли в Томской и Иркутской областях, два случая гибели произошли в Бурятии.

Среди причин, по которым медведи стали выходить к людям, называется неурожай кормов в этом году при росте популяции и лесные пожары. Провоцируют хищников и открытые мусорные контейнеры с пищевыми отходами в населенных пунктах.