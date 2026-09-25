В Красноярске могут закрыть нескольких роддомов, сотрудники возмущены

В Красноярске обсуждается ликвидация и реорганизация сразу нескольких роддомов.

Сотрудники роддома больницы №20 записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться и предотвратить закрытие. По их словам, об этих планах стало известно еще летом, а закрытие намечено на осень 2026 года, из-за чего около 30% персонала уже уволилось.

"На региональном уровне нас не услышали. Нам говорят об оптимизации, но возникает простой вопрос, чтó именно оптимизировать: медицинскую помощь, людей, которые каждый день спасают жизни матерей и детей? Наш родильный дом ежегодно принимает более 2000 родов. У нас есть доверие женщин, у нас есть коллектив, который хочет работать. Так почему именно наш родильный дом хотят закрыть?! Почему принято решение нас ликвидировать?! И самое страшное. Сегодня под угрозой не только здание, а судьбы людей: их вынуждают увольняться, менять специальность. А что будет завтра с теми, кто работал здесь годами и хочет продолжат работать по этой специальности?!" - срывающимся голосом рассказала врач роддома на фоне многочисленного трудового коллектива.

Работники просят поручить провести независимую проверку потребности в ликвидации роддома.

Планы по ликвидации роддомов власти признали в конце августа. Будто бы некоторые роддома нерентабельны и их нужно закрывать. А в роддома поступили темники, чтобы сотрудники искали себе другую работу.