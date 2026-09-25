Иран хочет вернуться к меморандуму о взаимопонимании

Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассчитывает на восстановление меморандума о взаимопонимании с США до 3 ноября — даты проведения промежуточных выборов в конгресс. Об этом он сказал в кулуарах ООН.

Документ, подписанный 18 июня, уже в июле фактически был разорван США, когда президент Дональд Трамп объявил его недействительным. Вероятно, Иран рассчитывает на заинтересованность Трампа в мире накануне выборов. При этом пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что Трамп добивается того, чтобы такая "ужасная страна", как Иран, не получила ядерное оружие.

На днях сам Трамп на Генассамблее ООН заявил, что США заключат сделку с Ираном после выборов, так как именно Тегеран не заинтересован в мире до выборов. Там посмотрят на их результаты, ведь республиканцы могут проиграть.

Накануне журнал The Wall Street Journal написал, что у Ирана есть "секретное оружие" против США — помощь Китая. Так, с января по июнь было зафиксировано около 1300 отправок электронных компонентов из Китая, которые могут быть использованы в военных целях, включая производство дронов и ракет. США неоднократно вводили санкции против китайских компаний и граждан, подозреваемых в поставках вооружений для Ирана. Несмотря на это, в июне, даже на фоне перемирия, объем поставок электроники из КНР превысил 6 млн долларов. В США считают, что это ставит под удар американских военных.