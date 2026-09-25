В Казахстане объявлен траур по 14 погибшим в Каспийском море военным

В Казахстане сегодня – день траура. Причина – гибель военных в Каспийском море.

Распоряжение о трауре подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом говорится на портале госорганов страны. Министерство обороны Казахстана сообщило о завершении поисковой операции в акватории Каспийского моря. Сегодня в 9.15 нашли тела двух ранее пропавших военнослужащих. Речь идёт о сержанте Мансуре Гумарове и матросе Мирасе Турдыбекулы. Министерство уточнило, что из 17 военнослужащих 14 человек погибли. Трое спасены.

24 сентября в Мангистауской области Казахстана во время военных учений произошла трагедия. Из-за ухудшения погоды в Каспийское море унесло группу военнослужащих.