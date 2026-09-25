Франция и Италия заявили, что Россия не угрожает в Средиземном море

В Европе опровергли сообщения о "российской угрозе" с моря. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто назвал "безосновательными" данные газеты El Mundo о том, что ЦРУ предупреждало Рим, Париж и Мадрид о возможных атаках российских дронов из акватории Средиземного моря. Будто бы именно эти страны выбраны в качеств мишени из-за выборов в них в 2027 году.

По словам Крозетто, в текущий период высокой напряженности распространение подобных непроверенных сведений лишь вредит общественной безопасности. Президент Франции Эмманюэль Макрон также дезавуировал информацию о получении предупреждений от американских спецслужб. В эфире французского телевидения он подчеркнул, что официальных данных о готовящихся ударах БПЛА не поступало. При этом все равно считает, что Россия угрожает Европе и готовится к эскалации напряженности.

Ранее испанские журналисты выдвинули версию, согласно которой Россия якобы намерена использовать гражданские суда для запуска беспилотников из международных вод Средиземного моря. Целью таких операций, по мнению экспертов, на которых ссылалось издание, является дестабилизация внутри стран НАТО и попытка снизить уровень поддержки Украины. Как выяснилось, это оказалось дезинфомацией.