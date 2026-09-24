Депутат: Дудь* стал террористом и экстремистом, взяв интервью у лидера РДК***

Депутат Госдумы Андрей Альшевских высказался о возможных причинах признания журналиста Юрия Дудя* экстремистом и террористом.

Политик выложил в своём telegram-канале ответ на свой запрос, полученный от начальника полиции ГУ МВД по Москве Владислава Новикова. Ранее Альшевских обратился в полицию, прося проверить информацию о том, что Дудь* взял интервью у командира "Русского добровольческого корпуса***" Дениса Капустина**.

Силовики 16 июля направили информационные материалы в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по Москве для лингвистического исследования, которое завершится в IV квартале. Правовая оценка разговора будет дана после исследования. Альшевских оставил комментарий к ответу полиции.

"Юрий Дудь* приравнен к террористам и экстремистам. Предоставив трибуну представителям ВСУ, пропагандист автоматически занял их сторону. Итог закономерен", - написал Альшевских.

Дудь* признан террористом и экстремистом 23 сентября. Таковы сведения, появившиеся на сайте Росфинмониторинга. Он находится в национальном разделе перечня. Ранее журналиста заочно арестовали и объявили в международный розыск.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов, признан террористом и экстремистом

** Внесён в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму

*** Террористическая организация, запрещённая в России