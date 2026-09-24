В Екатеринбурге 3-летняя девочка погибла, выпав из квартиры на 11-м этаже

В Екатеринбурге в результате падения из окна погиб маленький ребенок. Сейчас в обстоятельствах разбирается Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, вечером 23 сентября у одного из домов по улице Академика Ландау в уральской столице было найдено тело 3-летней девочки. По предварительным данным, ребенок, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры на 11-м этаже. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, сигнал о данном трагическом инциденте поступил в екатеринбургский отдел полиции №4.

"По имеющимся данным, незадолго до трагедии девочка вместе со своим 8-месячным братом остались в квартире одни. Их мама на некоторое время вышла из квартиры по домашним делам. По неустановленной пока причине малолетняя упала из окна. Прибывшие на место ЧП стражи порядка собрали необходимую информацию, которую передали нашим коллегам из регионального СКР, выясняющим все детали этой печальной ситуации в рамках уголовного дела", - отметил полковник Горелых.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка.

Как сообщили в СКР, в средствах массовой информации отмечается, что мать неоднократно оставляла детей дома одних, а также причиняла им телесные повреждения. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования данного дела и по доводам публикаций.