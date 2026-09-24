В Прикамье два человека погибли после воспламенения газовоздушной смеси

В Пермском крае в результате воспламенения газовоздушной смеси в деревне Поедуги Суксунского округа скончались два человека - мужчина и ребенок, сообщает Properm.

Трагедия произошла вечером 19 сентября. Мужчина и его сестра вместе с семьями находились на летней кухне, готовили ужин. Там же стоял газовый баллон, снятый с автомобиля. В какой-то момент газовоздушная смесь воспламенилась, на людях загорелась одежда.

Пострадали пять человек. Мужчина, получивший тяжелые ожоги скончался 23 сентября в больнице, несмотря на усилия врачей. Сегодня стало известно о гибели ребенка.

По данным минздрава, трое пострадавших продолжают лечение в больнице. Двое взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести, ребенок — в тяжелом состоянии. Врачами им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).