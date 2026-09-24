Зарубежные наблюдатели за выборами в ГД подверглись травле - заявление комиссии ГД

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев жестко отреагировал на деструктивную активность "Европейской платформы за демократические выборы" (EPDE)*. Эта организация, финансируемая из европейских фондов, развернула настоящую охоту на тех международных наблюдателей, которые посетили Россию во время недавних выборов, заявил он.

Тактика EPDE сводится к попытке запугать экспертов: организация призывает к введению против них персональных санкций, включая запреты на академическую деятельность и международные поездки. Под прицелом оказались и члены избирательных комиссий, которые предпочли видеть у себя независимых специалистов, а не ангажированных "западных политиканов", работающих по антироссийским методичкам.

Пискарев убежден: за этими призывами стоит банальный страх потерять деньги. Когда западные структуры теряют эксклюзивное право на "единственно правильную" оценку российских выборов, их влияние и доходы тают. И, чтобы оправдать политический заказ, они прибегают к шантажу и травле.

"Эту откровенно провокационную и возмутительную акцию мы не оставим без внимания и обязательно проинформируем о ней наших коллег в зарубежных парламентах", - подчеркнул Пискарев.

* Деятельность EPDE признана нежелательной на территории России