Жительница Кирова отдала 10 млн рублей мошеннику, который назвался сотрудником ФСБ

В Кирове женщина лишилась 10 млн 480 тыс рублей из‑за мошенников. Она обратилась в полицию, и в МВД подтвердили случившееся.

Все началось три недели назад: кировчанка раньше получала соцвыплату, а тут ей позвонил незнакомец и пообещал дополнительные начисления - для этого надо было только назвать личные данные. После того как женщина их сообщила, с ней в мессенджере связался мужчина, который представился сотрудником ФСБ.

Он заявил, что из‑за передачи данных деньги якобы уходят на Украину, а если женщина не будет следовать инструкциям, то станет фигурантом уголовного дела. Затем он потребовал "задекларировать" сбережения: якобы чтобы подтвердить законность их получения, деньги нужно передать специальному человеку. В условленном месте женщина отдала незнакомцу 9,5 миллиона рублей наличными.

Но мошенники не остановились: они велели перевести оставшиеся деньги на "защищенный счет". По их указаниям женщина в отделении банка отправила еще 980 тысяч рублей. Ей обещали все вернуть.

Через несколько дней кировчанка сама позвонила "сотруднику ФСБ", и тот прямо сказал, что он мошенник и денег не будет.

Сейчас по делу завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Полиция ищет причастных.

Ранее за неделю телефонные и интернет‑мошенники обманули 45 жителей Тюменской области - они лишились в общей сложности более 20 млн рублей; самый крупный ущерб - 5,5 млн рублей - понесла жительница Тобольска.