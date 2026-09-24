В день 15-летия Нижнетагильской епархии в город доставили мощи апостола Андрея Первозванного

Сегодня Нижнетагильская епархия отмечает день своего 15-летия — сотни православных верующих встретили праздник молитвой в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Поздравить жителей приехал Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Владыка возглавил Праздничное Богослужение, а среди прихожан можно было увидеть главу города Владислава Пинаева, представителей Фонда святой Екатерины и спортивного клуба «Архангел Михаил».

Перед началом праздничной литургии состоялась торжественная встреча ковчега с мощами Андрея Первозванного, небесного покровителя России. Именно Апостол Андрей вместе с Иоаном Крестителем первыми последовали за Христом и стали учениками Спасителя.

В своей речи Владыка Евгений отметил, что во время своего путешествия через Крым Апостол Андрей говорил о великом благочестии этой Земли.

«Апостол Андрей Первозванный единственный из 12 апостолов, который благословил те места, где зародилась христианская Русь, где потом крестился русский народ. Поэтому русский народ ответил апостолу Андрею, вот так же, с любовью почитая его как своего небесного покровителя», — сказал архипастырь.

В Тагиле мощи пробудут до ноября, чтобы каждый житель города мог приложиться к великой святыне.