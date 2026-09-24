На Архиерейском кладбище нашли фрагменты надгробия брата экс-главы Перми

Во время археологических работ на территории Архиерейского кладбища в центре Перми обнаружен обломок мраморного памятника с именем Михаила Николаевича Суслина. Информация опубликована в группе ВК Камской археологической экспедиции, передает корреспондент Накануне.RU.

Михаил Суслин (1854–1891) был братом Ивана Николаевича Суслина — потомственного почетного гражданина, который дважды занимал пост главы Перми: в 1891–1893 и 1898–1905 годах. Именно при Иване Суслине в городе началось строительство водопровода, мощение улиц и устройство электрического освещения, а также появился спиртоочистительный завод, позже известный как "Пермалко".

О самом Михаиле Суслине известно немного: он скончался в 36 лет от воспаления легких.

На основе архивных документов на Архиерейском кладбище ученые выявили 599 захоронений. Фактическое количество похороненных на этой территории гораздо больше. Сообщалось также, что в Перми создадут единую базу о похороненных на Архиерейском кладбище. Сбором воедино всех данных о пермяках, похороненных на территории Архиерейского квартала, занимаются архивисты, историки, краеведы, археологи. В единой базе соберут архивные свидетельства, биографические данные, фотографии, статьи из газет и журналов.