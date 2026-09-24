В Екатеринбурге приставы вскрыли квартиру, из-за которой почти год страдали остальные жильцы

Судебные приставы вскрыли квартиру в Кировском районе Екатеринбурга, владелец которой почти на год лишил остальных жителей дома газа. Об этом сообщает пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Должник должен был предоставить доступ в свою квартиру по ул. Академическая, д.13, для осмотра газового оборудования, однако отказался исполнить решение суда в добровольном порядке. Тогда судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, в отношении должника составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 17.15 КоАП "Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера".

После этого было принято решение о принудительном вскрытии жилого помещения с привлечением управляющей компании. Двери демонтировали и газовики наконец установили на газовую трубу заглушку. В конце, под контролем судебного пристава, дверь была вмонтирована обратно и опечатана, а жители многоквартирника вновь получили газ в свои квартиры.