Рубио поблагодарил власти СССР

Госсекретарь США Марок Рубио выразил признательность властям СССР за то, что даже в разгар Холодной войны они не отказывались от диалога. Об этом он сказал после встречи в Нью-Йорке с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он напомнил о важности поддержания связей между США и Россией для международной стабильности. Во время Холодной войны именно постоянный контакт между официальными лицами двух стран помог избежать катастрофы ядерной войны. И сегодня стороны обязаны продолжать взаимодействие на самом высоком уровне.

"Мы должны быть признательны советским коллегам и высшим силам", - сказал Рубио.

Отдельное внимание в ходе брифинга было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса. Госсекретарь США считает, что Москва и Киев рассматривают возможность частичного прекращения огня, которое касалось бы защиты энергетических объектов и обеспечения экспорта зерна, хотя это и не является полноценным мирным соглашением, признал он.

Разговор Лаврова и Рубио продлился почти час. Это была уже их пятая встреча за последний год. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Рубио дал понять: американцы видят прямую связь между ударами Киева по инфраструктурным объектам и ценами на энергоресурсы и пытаются убедить Киев этого не делать.