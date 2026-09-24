28 Сентября 2026
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Спорт За рубежом
Фото: Reuters / Lisi Niesner

Берлин отзовет заявку на проведение Олимпиады в 2036, 2040 и 2044 гг.

Берлин принял решение отказаться от борьбы за право принять летние Олимпийские игры в 2036, 2040 и 2044 гг., пишет Tagesspiegel.

По данным издания, к такому выводу пришли власти города. Официальные разъяснения по этому поводу будут озвучены на запланированной сегодня пресс-конференции. Сейчас Олимпийская спортивная конфедерация Германии продолжает рассматривать кандидатуры Мюнхена и региона Рейн-Рур (включая Кельн). Ранее из борьбы выбыл Гамбург, где жители на референдуме высказались против проведения соревнований.

Ключевым фактором стало отсутствие широкой общественной поддержки в столице, в то время как в других регионах-претендентах инициативу одобряют около двух третей жителей. Несмотря на одобрение со стороны местных властей и общественных советов, политическая оппозиция в лице партии "Левых" активно выступала против проекта, указывая на чрезмерные финансовые затраты. А именно "Левые" на выборах в Берлине 20 сентября набрали больше всех голосов (26%).

Германия неоднократно пыталась стать хозяйкой Олимпиады. В 1993 году Берлин проиграл Сиднею право на проведение Игр-2000, а в 2015 году Гамбург отозвал свою заявку на 2024 год после отрицательных итогов городского голосования. Последний раз летняя Олимпиада проводилась в ФРГ в 1972 году (Мюнхен), а до этого — в 1936 году при Гитлере, которого тогда поддерживала практически вся Европа.

Теги: берлин, олимпиада


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