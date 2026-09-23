В ЗСК прошла рабочая встреча Юрия Бурлачко с вице-губернатором Сергеем Лагутиным

Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с вице-губернатором Сергеем Лагутиным. Во встрече принял участие председатель комитета ЗСК по вопросам строительства Владимир Лыбанев.

Сергей Лагутин с 2011 года работал в организациях в области технических испытаний, архитектуры, инженерных изысканий. В качестве вице-губернатора он курирует работу краевого департамента строительства, государственной жилищной инспекции, департамента по архитектуре и градостроительству, министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также департамента по надзору в строительной сфере.

В рамках состоявшейся встречи вице-губернатор подробно рассказал спикеру ЗСК о ситуации по каждому из этих направлений.

Так, в части реализации полномочий по надзору в строительной сфере в числе первоочередных задач должны стать повышение качества надзора, работа на предупреждение. Особый контроль осуществляется по вопросам долевого строительства и поддержки дольщиков. Прорабатывается перспективное направление по поддержке индивидуального жилищного строительства с привлечением кредитных средств.

Замглавы региона также рассказал о трансформации госжилинспекции. В силу того, что Краснодарский край находится в тройке лидеров по количеству строящегося жилья, нагрузка на сотрудников ведомства возросла кратно. По словам Сергея Лагутина, на одного инспектора приходится 2,5 млн квадратных метров, что превышает аналогичные показатели ряда регионов.

Председатель ЗСК обратил внимание на необходимость кадрового укрепления инспекции.

В числе сбалансированных и развивающихся вице-губернатор обозначил линию гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. В ходе встречи было высказано общее мнение, что профильное министерство сохраняет высокую работоспособность даже в условиях современных сложно прогнозируемых вызовов.

Также в ходе диалога Юрий Бурлачко и Сергей Лагутин коснулись деятельности краевого департамента строительства. Это ведомство курирует самый острый и резонансный участок работы.

Акцентируя внимание на том, что депстрой является участником реализации госпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры», председатель профильного комитета ЗСК Владимир Лыбанев отметил, что департаменту необходимо контролировать присутствие на стройплощадках нормативного количества рабочих, чтобы не допускать срыва сроков строительства социально значимых объектов.

В завершение беседы руководитель ЗСК отметил, что депутатский корпус держит на особом контроле реализацию краевых государственных программ и готов оказывать содействие органам исполнительной власти в достижении их целевых показателей.

«Вы обладаете серьезным опытом работы в отрасли и глубоким пониманием процессов. Сегодня мы предметно обсудили положение дел в каждой курируемой вами сфере. Отмечу, что профессиональный уровень обозначенных подразделений не вызывает сомнений. Но поднятые вами отраслевые проблемы требуют оперативного решения. Мы готовы включиться в процесс разработки необходимых законодательных инициатив и продвигать их, используя площадки Совета законодателей края и Южно-Российской Парламентской Ассоциации», - резюмировал Юрий Бурлачко.