Сколько денег нужно россиянам для счастья?

31 % участников считают, что для ощущения счастья им хватит от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. 22 % называют сумму от 300 до 500 тысяч рублей, 12 % - больше миллиона, а 11 % - от 500 тысяч до миллиона рублей. При этом 20 % опрошенных довольны доходом в 50–150 тысяч рублей, и только 4 % готовы чувствовать себя счастливыми при зарплате ниже 50 тысяч, пишет РБК.

При этом деньги не стали главным фактором счастья: этот вариант выбрали лишь 13 % респондентов. Чаще люди называли здоровье (24 %), семью и близких (23 %) и уверенность в завтрашнем дне (18 %). Еще 12 % отметили путешествия и новые впечатления, а 10 % - возможность заниматься любимым делом и самореализоваться.

Почти половина опрошенных (48 %) считают, что деньги влияют на счастье, но только до определенного предела. 38 % видят прямую связь между доходом и счастьем, 11 % не видят такой зависимости, а 2 % затруднились ответить.

Сейчас полностью счастливыми из‑за своего дохода называют себя только 3 % участников. 36 % чувствуют счастье лишь отчасти, 28 % говорят, что доход вообще не дает им такого ощущения. Еще 24 % в целом довольны деньгами, но не во всем, а 9 % вообще не связывают счастье с размером дохода.

Сообщалось, что по словам директора Центра исследований социальной экономики Алексея Зубца, россияне сейчас живут лучше, чем когда‑либо: анализ данных Росстата показал рост реальных доходов - по большинству товаров люди могут купить больше, чем раньше, исключение составляют лишь говядина, подсолнечное масло, хлеб и хлебобулочные изделия, где покупательная способность снизилась.