В Екатеринбурге африканец получил 7 лет колонии за наркотики

В Екатеринбурге вынесен приговор гражданину Экваториальной Гвинеи, которому вменяли покушение на сбыт наркотиков. Африканца признали виновным и надолго отправили его в колонию.

Напомним, на скамье подсудимых оказался уроженец Мадрида по имени Нгуем Афанг Жэм Энгонга, который является гражданином Республики Экваториальная Гвинея. Сообщалось, что вечером 2 мая уральские силовики остановили молодого человека для проверки документов. При себе у иностранца были обнаружены зип-пакеты с наркотиком синтетического происхождения.

Оказалось, что Нгуем прибыл в Россию для учебы и является студентом первого курса одного из университетов Среднего Урала. Африканца задержали и поместили под стражу. Позже выяснилось, что в апреле 2026 года Нгуем связался с неизвестным в одном из мессенджеров для участия в незаконном сбыте наркотиков. Согласно отведенной ему роли, гвинеец должен был забирать "товар", размещать его в тайниках и делать визуальные подсказки (фото, видео) для последующего сбыта. Однако его арестовали.

В августе Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению дела. Тогда же арест Нгуема был продлен до 30 января 2027 года. Сам студент полностью признал свою вину.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Нгуем Афанг Жэм Энгонга признан виновным в покушении на сбыт наркотиков. Ему назначено 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор вступит в силу через 15 суток – если за это время не будет обжалован.