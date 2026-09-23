В Чайковском введут туристический налог

В Чайковском введут туристический налог, соответствующее решение приняли депутаты местной думы на сегодняшнем заседании. Об этом сообщает Telegram-канал "На местах".

Взимать турналог планируется с организаций и физлиц, которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах. Размер налога в 2027 году составит 1% от стоимости услуг по размещению, в 2028 году вырастет до 3%, а с 2029 года станет 5%.



При этом, турналог не будет применяться при предоставлении услуг лицам младше 18 лет и членам семей участников СВО. Ранее с такой рекомендацией выступила профильная комиссия Совета представительных органов МО ПК.

"В округе работают 24 классифицированных средства размещения — гостиницы, отели, базы отдыха, санатории и иные объекты туристической инфраструктуры. В 2023–2025 годах общее количество ночёвок в них составило более 150 000 ежегодно. Введение налога позволит дополнительно пополнить местный бюджет за счёт туристического потока, а средства могут быть направлены на развитие туристической инфраструктуры и благоустройство общественных пространств", — отмечает председатель думы Чайковского округа Михаил Шубин.