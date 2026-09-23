Свердловский избирком признал выборы в заксобрание состоявшимися
Избирательная комиссия Свердловской области утвердила окончательные итоги выборов в Законодательное собрание региона, которые прошли в минувшие выходные.
Как сообщили Накануне.RU в областном избиркоме, сегодня, 23 сентября, на заседании комиссии было принято постановление о результатах выборов в заксобрание по единому округу. Они были признаны состоявшимися и действительными.
Окончательный расчет депутатских мандатов, распределяемых между партиями, выглядит так:
- "Единая Россия" – 11;
- КПРФ – 5;
- "Новые люди" – 4;
- ЛДПР – 3;
- "Справедливая Россия" – 2.
Напомним, ранее были опубликованы предварительные итоги выборов в Законодательное собрание Свердловской области.