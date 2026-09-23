Будущим учителям придется сдавать профильный ЕГЭ

Правила поступления на педагогические направления заметно изменятся: будущим учителям нужно будет подтвердить знание профильного предмета через ЕГЭ. Такой порядок официально закрепили в приказе Минобрнауки.

Это касается программ подготовки школьных педагогов: вступительные экзамены теперь строго привязывают к выбранной специальности абитуриента. В интервью ТАСС в Минобрнауки пояснили принцип на наглядном примере: если человек хочет преподавать физику, он обязан предоставить результаты ЕГЭ именно по этой дисциплине.

В ведомстве считают, что без глубокого понимания своего предмета педагог не сможет полноценно вести занятия. По оценке Минобрнауки, сильная предметная подготовка помогает учителю уверенно работать на уроке и доступно объяснять школьникам даже сложные темы.

Ранее ФИПИ анонсировал изменения в ЕГЭ по профильной математике: появится задание по теории вероятностей и статистике (тема "Случайные величины и их характеристики"), последний вопрос первой части про исследование функции перенесут во вторую часть как полноценную задачу, а экономическую задачу, наоборот, переведут из второй части в первую - она станет простым вопросом. В итоге заданий станет 20 вместо 19, а максимальный первичный балл вырастет до 33.