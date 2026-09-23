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Политика Москва
Фото: Накануне.RU

Названо имя возможного спикера нового состава Госдумы

Многолетний спикер Госдумы Вячеслав Володин, возможно, сохранит свой пост.

Об этом сообщили РБК два федеральных чиновника и один осведомлённый источник, близкий к администрации президента. По информации источника РБК в Госдуме, решение, что Володин остается в своей должности, уже принято. Однако окончательное утверждение всё равно остаётся за президентом. Отметим, Володин уже 10 лет работает спикером нижней палаты российского парламента.

По результатам обработки 99,89% протоколов лидерство на выборах в Госдуму по партийному списку сохраняет "Единая Россия" – 58,19% голосов. КПРФ набирает 13,49%, ЛДПР – 8,90%, партия "Новые люди" – 7,81%. Также пятипроцентный барьер преодолела-таки "Справедливая Россия".

Теги: Вячеслав Володин, Госдума, спикер


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