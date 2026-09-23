Блогеру Александру Шпаку грозит уголовное дело за призывы к терроризму

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело против блогера Александра Шпака*. Его подозревают в призывах к терроризму и его оправдании.

В ведомстве уточнили, что дело завели по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ - она касается публичных призывов к терроризму, пропаганды и оправдания терроризма в интернете.

По данным следствия, не позднее октября 2024 года Шпак* выложил в одном из Telegram‑каналов видео. Экспертиза показала: в ролике есть призывы к террористическим преступлениям на территории России и их оправдание. Видео было в открытом доступе - его мог посмотреть любой пользователь.

Ожидается, что в ближайшее время Шпаку* заочно предъявят обвинение.

Ранее Московский городской суд оставил в силе приговор блогеру Александру Шпаку*, осужденному за фейки об армии. Решение первой инстанции не изменилось.

* -признан иноагентом в РФ.