В Астраханской области готовность к отопительному сезону выше среднего значения по России

На сегодняшний день показатель готовности в регионе составляет 84% и соответствует плановым нормативам. Об этом в ходе заседания регионального штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду сообщил заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов. Он отметил, что в этом году процент готовности регионального и общероссийского показателя у муниципалитетов к отопительному сезону выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Участники обсудили оформление паспортов готовности многоквартирных домов и социальных объектов, завершение ремонта коммунальных сетей и оборудования, а также обучение и аттестацию обслуживающего персонала. Отдельное внимание уделили противоаварийным тренировкам, которые пройдут во всех муниципалитетах с участием МЧС, Ростехнадзора и органов жилищного надзора.

«Подготовка идёт штатно. Важно исключить формальный подход к подготовке домов и социальных объектов. Все работы — опрессовка, промывка систем и проверка оборудования — должны быть проведены качественно. Противоаварийные тренировки помогут выявить слабые места и понять, каких ресурсов не хватает, чтобы устранить недостатки до начала отопительного сезона», — подчеркнул Михаил Богомолов.

На следующей неделе масштабная тренировка состоится в Астрахани. В ходе неё планируется отработать доставку и подключение мобильной блочно-модульной котельной.