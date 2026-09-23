Делегации из 11 недружественных государств приедут на культурный форум в Петербург

В Санкт-Петербурге 24–26 сентября пройдет XII Международный форум объединенных культур. Его главная тема - "Объединенные культуры - общие ценности".

Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью ТАСС рассказала, что в форуме поучаствуют делегации из 70 стран, в том числе представители 44 официальных миссий. Среди гостей будут и делегации из 11 стран, которые сейчас считают недружественными по отношению к России.

Голикова пояснила, что список этих государств не раскрывают:

"В этом году [недружественных стран] 11. Но мы традиционно страны не называем, чтобы по отношению к нашим коллегам не применили санкции".

Так организаторы стараются защитить иностранных участников от возможных последствий.