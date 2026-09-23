Путин и Трамп могут встретиться вновь

Президент США Дональд Трамп допустил новую личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Такое заявление Трамп сделал, разговаривая с журналистами перед встречей с главой Украины Владимиром Зеленским на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. При этом вряд ли такая встреча состоится во время саммита G20, который пройдёт 14-15 декабря в окрестностях Майами, в Дорале, пишет ТАСС. Трамп подчеркнул, что для Украины важно постараться добиться урегулирования конфликта с РФ до наступления зимы.

"До зимы. Большое дело – до зимы!" – цитирует агентство американского лидера.

Трамп бросил эти реплики, перебив Зеленского, который делал схожие заявления.

"Надеюсь, мы завершим эту *****, и президент Трамп поможет нам завершить эту *****. Считаю, что нам нужно сделать это как можно скорее – до зимы", - сказал Зеленский.