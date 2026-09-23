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Фото: Накануне.RU

Требуя денег, Зеленский провел напряженную встречу с фон дер Ляйен

Встреча Зеленского с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Нью-Йорке прошла весьма напряженно из-за вопроса финансирования киевского режима. Об этом пишет Bloomberg.
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Статья называется "ЕС призывает Украину укрепить верховенство закона, прежде чем она получит дополнительную помощь". Речь о том, что Зеленский требует еще денег, но ЕС хочет "утром стулья, вечером деньги". Сначала нужно принять определенные законы, а уж потом рассчитывать на дополнительное финансирование. Зеленский же считает, что они угрожают его власти. Также он возмущен согласием ЕС снять санкции с двух российских миллиардеров - Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

"Украина все больше разочаровывается нежеланием некоторых европейских союзников поставлять важнейшие ракеты-перехватчики, которые Киев может использовать против российских ракет, в то время как европейцы недовольны возросшими требованиями о финансировании", - пишет издание.

Фон дер Ляйен после встречи написала, что "по мере продвижения реформ в Раде будет увеличиваться бюджетная поддержка". Зеленский же заявил, что будет новая встреча через 7-10 дней для дальнейших переговоров по вопросу финансирования - Киеву нужно закрыть непредвиденную бюджетную дыру в размере около 26 млрд евро и ускорить получение кредита на 90 млрд евро. Эти деньги были предназначены для того, чтобы помочь Украине продержаться до конца 2027 года.

Теги: кредит, финансирование, украина


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