Гражданин Чехии получил 13 суток ареста после пикета у Мавзолея

Тверской районный суд Москвы 22 сентября рассмотрел административные дела в отношении гражданина Чешской Республики Михаила Пламинека. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Вооружённых сил РФ) и оштрафовали на 40 тыс. рублей. Также ему назначен штраф 20 тыс. рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации публичного мероприятия). Кроме того, за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) Пламинек получил 13 суток административного ареста.

Суд установил, что днём 20 сентября Пламинек вышел к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади с плакатом на английском языке. Содержание плаката носило тематический характер и было направлено на дискредитацию Вооружённых сил России. Поскольку одиночный пикет проводился на территории, прилегающей к резиденции Президента РФ, где публичные мероприятия запрещены, иностранца задержали правоохранители. На требование проследовать в отдел полиции он ответил отказом и оказал сопротивление.