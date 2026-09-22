В России проголосовали 67,27 миллиона избирателей

Член Центризбиркома России Павел Андреев на международном форуме "Диалог о фейках 4.0" привёл данные о явке на выборах в Госдуму и количестве избирателей.

Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва составляет 59,68. Таковы данные после обработки 99,89% протоколов участковых избирательных комиссий. Всего в голосовании приняли участие 67 млн 279 тыс. 994 избирателя, пишет ТАСС.

В целом, по предварительным данным, первое место – у "Единой России", второе – у КПРФ, третье – у ЛДПР.