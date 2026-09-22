Губернатор Югры Руслан Кухарук поблагодарил глав всех 22 муниципалитетов за слаженную работу в Единый день голосования

Губернатор Югры Руслан Кухарук провёл заседание правительства региона, в рамках которого встретился с главами всех 22 муниципалитетов, входящих в состав округа и поблагодарил их за слаженную работу в Единый день голосования, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Руслан Кухарук подвёл итоги голосования - за три дня участие в выборах приняли практически две трети избирателей округа. Явка составила 62,41%. Голоса по партийным спискам в Госдуму РФ распределились следующим образом: ЕР - 55,02%, ЛДПР 13,8%, КПРФ - 11,18%, Новые люди - 7,58%, Справедливая Россия - 5,07%. Высокую поддержку "Единой России" югорчане выразили также и на выборах в думу Югры и думу Тюменской области.

"Это лишь начало большого серьёзного пути. Мы, обращаясь к жителям нашего региона, говорили, что мы формируем будущее нашего региона. И здесь несомненно всё то, что сегодня является предвыборной программой, всё то, что сегодня легло в основу тех самых обещаний, тех самых направлений деятельности каждой политической партии и отдельно каждого депутата — ляжет в основу непосредственно уже всех органов власти: не только представительных органов власти на уровне муниципалитета, региона, тех кто будет представлять интересы наших земляков в Государственной Думе. Это те самые ориентиры, которые для нас будут являться основой для формирования наших региональных и муниципальных программ, которые вместе мы будем реализовывать для того чтобы обеспечить то самое доверие, которое нам оказали жители Югры", - подчеркнул губернатор.