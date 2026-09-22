В Нягани убили медведя, который на протяжении лета неоднократно выходил из леса на территорию города

В Нягани убили медведя, который на протяжении лета неоднократно выходил из леса на территорию города. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Иван Ямашев, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, охотник, получивший разрешение на регулирование численности опасного животного, оперативно устранил угрозу. Теперь медведь больше не представляет опасности для жителей.

Хищника неоднократно замечали в разных частях Нягани. Местные жители боялись ходить пешком и отпускать детей на улицу — по их словам, зверь проявлял агрессию и угрожал людям.