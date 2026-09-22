Аграрии Тюменской области собрали первый миллион тонн зерна

Аграрии Тюменской области собрали первый миллион тонн зерна, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Хозяйства преодолели важный рубеж, несмотря на непростые для уборочной кампании погодные условия – во многих муниципалитетах сейчас идут дожди. Тем не менее план по сбору зерновых выполнен больше чем наполовину – 76,5%.

"Осенняя страда в самом разгаре, самое главное сейчас – чтобы не подвела погода", - прокомментировал уборку урожая губернатор Тюменской области Александр Моор.

Из его слов следует, что летний паводок не повлиял на урожайность в регионе. Глава Тюменской области отметил, что урожайность в этом году на уровне прошлых лет.

Также продолжается уборка картофеля. Его хозяйства региона собрали уже 124,5 тысячи тонн.

Напомним, уборка урожая стартовала 28 июля. Первыми к полевым работам приступили аграрии СПК "Таволжан" отделение Таволжан Сладковского муниципального округа. Кооператив открыл кампанию с уборки ярового ячменя. Глава Сладковского округа Александр Иванов отметил, что аграрии округа делают все возможное, чтобы максимально эффективно использовать благоприятные погодные условия и добиться высоких результатов.