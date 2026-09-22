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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Еще восемь фигурантов дела о пытках на автомойке в Каменске-Уральском предстанут перед судом

Перед судом предстанут еще восемь обвиняемых от 18 до 51 года по делу о пытках на автомойке в Каменске-Уральском. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по свердловской области.

Напомним, что всего в истории с криминалом в Каменске-Уральском фигурирует 17 человек, в отношении ряда из которых уголовные дела уже рассматриваются судом. Ранее мы писали о Максиме Рыбникове и двух несовершеннолетних, который обвиняют в истязании девушек. Стоит отметить, что пытки девушек стали лишь одним эпизодом в целой череде преступлений, совершенных бандой с уральской автомойки.

От действий восьми обвиняемых пострадало 15 человек. Следствие установило, что в 2024 году 34-летний местный житель организовал группу из своих знакомых, которые, чтобы сохранить и дальше поддерживать нелегальный бизнес совершали преступления, в том числе и в отношении несовершеннолетних. Людей похищали, избивали, истязали, вымогали деньги под угрозами и грабили.

Кроме того, в состав группы входил бывший инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России "Каменск-Уральский", который также запугивал жертв своим авторитетом. В феврале 2026 года он сообщил организатору группы важную информацию о местоположении постов ГАИ, что позволило тому на некоторое время скрыться. Но полиция и следователи все же задержали лидера и заключили его под стражу.

"Фигуранты дела являются местными жителями и гражданами РФ. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 158 УК РФ "Кража", по материалам полиции суд наказал его штрафом в размере 10 тыс. рублей. Видимо, вердикт суда, к большому сожалению, не стал поводом для него задуматься о том, как можно себя вести в цивилизованном обществе, а как - нельзя. В указанную группу входил, в том числе полицейский, который впоследствии был уволен по отрицательным мотивам", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются по:

  • п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ "Похищение двух и более лиц, в том числе несовершеннолетнего, совершенное из корыстных побуждений организованной группой и группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия";
  • п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ, п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ "Вымогательство, совершённое организованной группой и группой лиц по предварительному сговору";
  • п. "а" ч. 3 ст. 161 УК РФ "Грабеж";
  • ч. 1 ст. 139 УК РФ "Нарушение неприкосновенности жилища";
  • ч. 5 ст. 33, п.п. "а", "г", "д", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ "Пособничество в истязании, совершенное в отношении двух несовершеннолетних группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевших";
  • п.п. "а","г","д", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ, п.п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное организованной группой, в том числе в отношении несовершеннолетнего, из корыстной и иной личной заинтересованности".

"Собранная следствием доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СКР.

Теги: Каменск-Уральский, автомойка, суд, дело


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