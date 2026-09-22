Крымчанину вменили сбор данных для спецслужб Украины

В Севастополе задержан 32-летний россиянин. Ему вменяют работу на спецслужбы Украины.

По версии следствия, злоумышленник в Telegram нашёл группу запрещённой в России террористической организации. Через неё он завёл конфиденциальные отношения с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и стал работать на него.

По заданию нового знакомого россиянин разведывал места расположения объектов Черноморского флота России в Севастополе, фотографировал их и отправлял снимки противнику. Вскоре его задержали сотрудники ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" и "Госизмена". Подозреваемый арестован и даёт признательные показания, сообщает центр общественных связей ФСБ России.