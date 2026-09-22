В Екатеринбурге из-за включения отопления возможны отключения горячей воды

Екатеринбургская теплосетевая компания поэтапно включает отопление во всех районах города. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского филиала ПАО "Т Плюс".

Тепло подается в социальные объекты и жилые дома. Специалисты подключают агрегаты насосных и центральных тепловых пунктов. В компании заверили, что прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить отопление в домах екатеринбуржцев как можно раньше.

"В связи с ремонтом водопровода исходной воды и наладкой гидравлического режима в период запуска отопления 22-24 сентября возможны кратковременные отключения горячей воды", - заявили в "Т Плюс".

Там уточнили, что в случае отключений управляющим компаниям и ТСЖ будут направлены уведомления. Информацию по своему дому жильцы смогут получить в своей УК, на портале тепловой справочной службы или по телефонам городской Единой дежурно-диспетчерской службы: 304-12-05 и 304-12-08.

Напомним, что отопление в Екатеринбурге начали включать с 15 сентября. Сообщалось, что к 30 сентября город должен быть полностью подключен к теплу.