В Томской области ограничат посещение лесов из‑за угрозы от хищников

В Томской области готовятся ввести режим повышенной готовности на всей территории региона. Из‑за нехватки корма дикие хищники все чаще выходят к населенным пунктам. Причина - неурожай кедровых орехов.

Губернатор Владимир Мазур сообщил, что часть ограничений уже действует. Чиновникам рекомендовали не проводить массовые мероприятия за пределами городов и на их окраинах. Экскурсии, туристические слеты и другие активности в лесах временно запретили. Глава региона напомнил, что человеческая жизнь - главная ценность, и попросил жителей быть осторожнее, если планируют идти в лес за грибами или ягодами.

Ограничения будут действовать как минимум до 1 ноября. Власти просят томичей с пониманием отнестись к мерам и по возможности не ходить в лес, пока режим повышенной готовности не отменят.

В Томской области медведь растерзал двух мужчин: 44‑летний работник фермы ушел в лес искать потерявшуюся корову, а на следующий день к поискам присоединился его 46‑летний односельчанин - их тела нашли 20 сентября; агрессивного зверя обезвредили.