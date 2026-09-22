Уже 12% иностранцев. Что стоит за планами властей Италии запретить в школах никабы?

Намерение властей Италии полностью запретить ношение никабов в школах обусловлено большим количеством иностранцев в учебных заведениях. По данным исследовательского института Fondazione ISMU, их уже 12%, большая часть из них - мусульмане. Процент мусульман в Италии в целом официально намного ниже, но это свидетельствует о том, что у мусульман в среднем намного больше детей, чем у итальянцев.

Как сообщалось, на ежегодном сборе молодежного крыла партии "Братья Италии" премьер-министр страны Джорджа Мелони заявила, что учащиеся "должны ходить в школу с открытым лицом". Но инициативу должны одобрить правительство и парламент. В Италии уже действует закон 1975 года, ограничивающий сокрытие лица в общественных местах, однако новые меры направлены на конкретизацию правил для учебных заведений, где мусульман становится все больше.

Во многих странах мира ношение никабов запрещено или сильно ограничено, в том числе в учебных заведениях. Среди них не только страны Европы, но даже мусульманские страны Азии и Африки. Так, в Египте в любых школах, в том числе частных, никаб запрещен, хотя хиджаб разрешен, потому что он не скрывает лица. Также в странах Средней Азии никабы запрещены в общественных местах.

В России многие эксперты возмущены тем, что до сих пор нет запрета на никабы в общественных местах. По этому поводу недоумевает и председатель СПЧ Валерий Фадеев.