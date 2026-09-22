Крупнейшие американские телеканалы объявили бойкот Трампу, отказавшись освещать его мероприятие

Ведущие американские телеканалы устроили бойкот во время выступления президента США Дональда Трампа в Белом доме. Трамп открывал новую вертолетную площадку на Южной лужайке Белого дома, но трансляцию вела сама администрация президента и его речь была плохо слышна из-за отсутствия хорошего звука, который обеспечивают телеканалы.

Этот инцидент стал кульминацией затяжного противостояния между Трампом и ведущими СМИ. Ранее Трамп официально запретил доступ в Белый дом журналистам CNN, MSNBC и Politico как "фейковым СМИ". В своем посте в Truth Social Трамп не стеснялся в выражениях, назвав работу этих изданий "вымыслом и ложью", а Politico обвинил в получении незаконного государственного финансирования.

Журналистское сообщество отреагировало незамедлительно: пул телеканалов, отвечающий за освещение работы президента, отказался транслировать его выступления со звуком. В совместном заявлении медиа подчеркнули, что администрация не имеет права ограничивать работу прессы только из-за несогласия с тональностью репортажей.

Конфликт уже начал сказываться на графике президента: ожидается, что визит Трампа на Генассамблею ООН пройдет без привычного сопровождения телевизионных групп. Это далеко не первый случай, когда Трамп вступает в открытую конфронтацию с прессой, с которой у него не заладились отношения еще со времен первой каденции.