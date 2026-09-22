ЕС согласовал продление санкций против России и Белоруссии на три года

ЕС согласовал продление санкций против ряда граждан и компаний из России и Белоруссии, сообщает чешское телевидение. Решение было принято на уровне постоянных представителей стран-участниц в Брюсселе 21 сентября. В ближайшее время документ пройдет стадию письменного утверждения.

Решение стало компромиссом внутри ЕС по поводу отдельных фигурантов санкционного списка. Ранее индивидуальные санкции ЕС обычно продлевались на 6 или 12 месяцев. В ходе дискуссий обсуждался вопрос вывода из-под санкций миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Усманов попал под западные санкции весной 2022 года.

При этом Франция и Словакия блокировали продление санкционного режима, настаивая на пересмотре списка. В качестве компромисса предлагались варианты частичного снятия ограничений, однако окончательного решения пока не принято. Сам Усманов неоднократно называл санкции необоснованными и добился ряда судебных побед в Европе в опровержении публикаций, ставшие поводом для включения его в "черный список".

На прошлой неделе сообщалось, что европейские послы не смогли согласовать продление санкций против России, а именно "черного списка", состоящего из 3 тыс. российских физических и юридических лиц. Срок действия санкционного режима истекает сегодня, когда и должно быть окончательно утверждено продление санкций и "черный список".