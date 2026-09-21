В Москве появился памятник Юрию Лужкову

В московском Большом Сухаревском переулке открыли памятник экс-мэру столицы Юрию Лужкову.

Сегодня, 21 сентября, политику исполнилось бы 90 лет. Мэром Москвы он был с июня 1992 по сентябрь 2010 гг. Среди собравшихся на церемонию открытия – председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, патриарший наместник Московской митрополии, митрополит Крутинский и Коломенский Павел, народный художник Российской Федерации Салават Щербаков.

Запечатленный в бронзе Лужков протягивает руку, что располагает протянуть ему руку в ответ. На вопрос ТАСС, нормально ли "пожать" ладонь или не стоит этого делать, Щербаков, улыбнувшись, отметил, что это вполне естественно, добавив, что "как будет, так будет".