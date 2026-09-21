Главе СК доложат о расследовании смерти ребенка в инфекционном отделении Нижнего Тагила

Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат по делу о гибели ребенка в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, из социальных медиа стало известно о смерти 2-летнего ребенка в инфекционном отделении одного из медучреждений Нижнего Тагила. По мнению родственников, это могло произойти из-за ненадлежащих действий медицинских работников.

По данному факту сейчас расследуется уголовное дело. Глава СК России поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и установленных на сегодняшний день обстоятельствах.

Ранее Бастрыкин уже поручал доложить ему о расследовании уголовных дел о смерти детей в больнице Нижнего Тагила.