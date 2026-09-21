В Москве простились с олимпийским чемпионом Сергеем Чепиковым

В Москве на Троекуровском кладбище состоялось прощание с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону и депутатом Госдумы от Свердловской области Сергеем Чепиковым.

Проводить Чепикова в последний путь пришли его супруга Елена, именитые депутаты и спортсмены.

"Достойно проводили. Было руководство Госдумы в лице Александра Жукова, олимпийские чемпионы Александр Попов, Вячеслав Фетисов. При всём своём величии Чепиков был скромным человеком, он много сделал для страны в целом и для Свердловской области в частности", — рассказал Накануне.RU спортивный эксперт Алексей Кустов.

О смерти Сергея Чепикова стало известно 17 сентября, ему было 59 лет. Ранее сообщалось, что он долго боролся с онкологией. Несмотря на это он продолжал работу в комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Сергей Чепиков дважды выигрывал "золото" на Олимпийских играх: в 1988 году в Калгари в эстафете 4x7,5 км., а также в 1994 году в Лиллехаммере в спринте. На его счету также три серебряных и одна бронзовая медали Олимпийских игр разных лет. Он также два раза становился чемпионом мира и два года подряд выигрывал общий зачёт Кубка мира по биатлону.

В 2016 году Сергей Чепиков стал депутатом Госдумы от Свердловской области и проработал в нижней палате парламента два созыва (фракция "Единая Россия").