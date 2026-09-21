21 Сентября 2026
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Происшествия Свердловская область
Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

В ДТП в Белоярском районе погиб водитель и пострадали двое подростков

В Белоярском районе произошло ДТП, в котором пострадали двое подростков, а водитель скончался, выпав из салона. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области.

Трагедия произошла минувшей ночью около 22.50 на 20-м км трассы "Белоярский – Бруснятское – Некрасово". По предварительным данным, за рулем "ВАЗ-21093" находился 20-летний местный житель, не имевший водительских прав. Превысив скорость и не справившись с управлением, он допустил съезд с дороги, после чего машина перевернулась.

ДТП на 20-м километре трассы "Белоярский – Бруснятское – Некрасово"(2026)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

В момент ДТП никто в машине не был пристегнут. При опрокидывании водитель вылетел из салона и скончался еще до прибытия "скорой". Две пассажирки 14 и 15 лет были госпитализированы с травмами головы и тела. В салоне также находился 23-летний владелец автомобиля. Вечером он вместе с погибшим занимался ремонтом машины и выпивал, после чего уснул в салоне. Проснулся он только когда автомобиль уже перевернулся, а его друг погиб.

ДТП на 20-м километре трассы "Белоярский – Бруснятское – Некрасово"(2026)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы были проведены процессуальные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе факт передачи управления транспортным средством. Наличие либо отсутствие состояния опьянения будет установлено в ходе судебно-медицинского исследования.

ДТП на 20-м километре трассы "Белоярский – Бруснятское – Некрасово"(2026)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

Госавтоинспекция напоминает о недопустимости передачи управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права, и призывает юных участников дорожного движения не садиться в салон к водителям без прав и в состоянии опьянения. Водителям и пассажирам необходимо неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и обязательно использовать ремни безопасности, а водителям — выбирать безопасную скорость с учетом дорожных и погодных условий.

Теги: Белоярский район, ДТП, водитель, подросток


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