Памфилова: "Единая Россия" в новом составе Госдумы получит 355 мандатов из 450

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова высказалась о предварительных результатах выборов, прошедших 18-20 сентября. Обработаны 95,18% голосов. Явка составила 59,32% (62 млн 619 тыс. 380 человек). Электронных протоколов было более 30%.

"Единая Россия" набирает 57,83% голосов по партийным спискам. Она побеждает в 208 одномандатных округах. В Госдуме у партии власти будет 355 мандатов из 450. Таким образом, "ЕР" получает самую большую фракцию в Госдуме в своей истории.

КПРФ набирает 13,81% (пять одномандатных округов), в Госдуме у партии будет 40 мандатов. Результат ЛДПР – 8,98% (два одномандатных округа), а также 25 мест в новом составе нижней палаты парламента России.

"Новые люди" набирают 7,96% голосов, но не побеждают ни в одном одномандатном округе. В новой Думе у них будет 20 мандатов.

"Справедливая Россия" пока не проходит в Госдуму (4,96% голосов по партийным спискам), однако побеждает в четырёх одномандатных округах. По словам Памфиловой, у партии есть большой шанс преодолеть барьер в 5%.

"У нас 450 мандатов в Думе. Половину представляют партии, половину – одномандатники. У "Единой России" будет 355 депутатских мест, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, "Новых людей" – 20, "Справедливая Россия", поскольку она на грани, пока 4. Хочу повторить, есть шансы преодолеть 5-процентный барьер, и распределение может поменяться", – сказала Памфилова.

Она уточнила, что у партии "Родина" будет один депутат, ещё четыре политика будут депутатами-самовыдвиженцами.

"Окончательное подведение итогов мы запланировали на 25 сентября. К этому времени все комиссии окончательно рассмотрят, если они будут, жалобы и обращения, тщательно проверят. Только после этого мы 25-го подведём итоги. Нам никуда не надо торопиться", – сказала Памфилова.