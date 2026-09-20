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Фото: Накануне.RU

Отражена атака на Москву 1600 дронов, пострадал столичный НПЗ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении самой массированной атаки беспилотников на столицу России.

"Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1,6 тыс. БПЛА. Из них 450 на подлёте к Москве. Несколько бесплотников достигли территории МНПЗ, один попал в жилой дом. Погибших нет", - написал Собянин в своём telegram-канале.

Глава Ленинского округа Подмосковья Станислав Каторов сообщил о том, что есть пострадавшие от атаки.

"По предварительной информации, пострадали пять человек. Они находятся в больнице, и им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - написал политик в своём telegram-канале.

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьёва, наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе в результате падения БПЛА произошло возгорание кровли 21-этажного многоквартирного дома. Эвакуированы 400 человек (в том числе 70 детей). Повреждены 20 автомобилей.

В Софьино БПЛА попал в трехэтажный многоквартирный дом на улице Новой. Повреждены шесть квартир на третьем этаже. Погибла 44-летняя женщина. Ещё пять человек пострадали, среди них – двое детей. Также загорелся складской комплекс. Ещё один человек погиб в Орехово-Зуевском округе — пожилой мужчина находился в частном доме, который разрушен и загорелся в результате атаки.

Известно об одном пострадавшем в Ленинском округе. Информация о состоянии пострадавших продолжает уточняться. Ещё одно серьезное возгорание произошло в Котельниках, где БПЛА попал в многоквартирный дом в микрорайоне Новые Котельники – огнём охвачены квартиры на трех этажах. Последствия атаки зафиксированы и в других муниципалитетах.

Авиакомпания "Аэрофлот" в связи с атакой скорректировала своё расписание. Часть рейсов, прибывающих в Шереметьево, направлены на запасные аэродромы. После снятия ограничений самолёты прибудут в пункт назначения. Производственные и клиентские службы работают в усиленном режиме, сообщает перевозчик.

Теги: Москва, Московская область, БПЛА, беспилотники


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